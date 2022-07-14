У Латвії знесуть 69 памʼятників радянського і нацистського режимів

Кабінет міністрів Латвії підтримав знесення 69 памʼятників, памʼятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими.

Про це повідомляє Delfi.

23 червня у країні набув чинності закон «Про заборону експонування та демонтаж обʼєктів, що прославляють радянський та нацистський режими, на території Латвійської Республіки».

Згідно з законом, демонтаж не загрожує памʼятникам, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.

Наприкінці червня Управління національної культурної спадщини, Латвійська спілка художників та Латвійський музей окупації прийняли рішення, що потрібно знести 69 обʼєктів. Ці памʼятники стоять по всій території Латвії. Більшість з них люди відвідують рідко.

Подекуди місцеві адміністрації уже вирішили, що робити з демонтованими памʼятниками. Наприклад, їх пропонують перенести на цвинтарі, де поховані воїни радянської армії.