Війська рф атакували ракетами Миколаїв та область. У Баштанці загинула одна людина

Російські війська 14 липня випустили по Миколаєву 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Обстріл поранив одну людину.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За інформацією Оперативного командування «Південь», ворожі обстріли у Миколаєві частково зруйнували готель та бізнес-центр, є влучання в стадіон та три заклади освіти. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, у тому числі транспортні, та крамниці.

Міський голова оприлюднив фото наслідків обстрілу однієї зі шкіл:

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Сєнкевич додав, що пошкоджень зазнали також 18 міських тролейбусів, 16 з яких закупили лише минулого року.

Під обстрілами армії рф опинилася також Миколаївська область.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що вночі ворог випустив 5 ракет по Баштанці. Через обстріл одна людина загинула, ще одна травмована. Снаряди зруйнували кілька будинків.

Війська рф цілили по Широківській громаді Миколаївщини, влучали переважно поза межами населених пунктів. Обстріли пошкодили водонапірну башту. Також горіли поля з зерном.