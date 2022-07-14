Окупанти рф збираються відновити роботу заводу «Азот» у Сєвєродонецьку. Це може призвести до техногенної катастрофи

Росіяни збираються відновити роботу заводу «Азот» в окупованому Сєвєродонецьку. Це може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти змушують мешканців міста виходити працювати на завод, свідомо наражаючи їх на небезпеку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У компанії Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що відновити роботу підприємства неможливо без відповідних спеціалістів, адже більшість персоналу евакуювали. До того ж такий крок украй небезпечний через значні руйнування на території заводу.

Російські обстріли пошкодили обидва цехи аміаку (1-А та 1-Б) і цех азотної кислоти на комбінаті. Постраждала майжє вся інфраструктура підприємства: системи водопостачання та водоочищення, енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство, зокрема залізничне полотно, склад і вузли перевантаження. Також росіяни зруйнували два сховища метанолу та пошкодили чотири сховища карбамідо-аміачної суміші.

Систему електропостачання «Азоту» знищили повністю. Завод не може отримувати електороенергію ані від «Луганського енергетичного обʼєднання», де зруйновані опори та силові трансформатори в пунктах «Лисичанська-110», «Ювілейна» та «Щастя», ані від знищеної підстанції «Кремінська».

Крім того, обстріли рф зруйнували систему очищення стічних вод заводу «Азот». До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод у Сєвєвродонецьку.

За словами Сергія Гайдая, нині російські окупанти розшукують в окупованому місті працівників «Азоту» та запрошують на роботу, запевняючи, що повернуть завод до життя. Таким чином, окупанти умисно наражають людей на небезпеку.

«Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв і техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі несумісні з його безпечною діяльністю», — наголошують у компанії Group DF, якій належить «Азот».