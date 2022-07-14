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Британія виділяє Україні $29,6 мільйона на розслідування воєнних злочинів росії

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Уряд Великої Британії оголосив про пакет допомоги Україні на £2,5 мільйона фунтів стерлінгів ($29,6 млн) для розслідування воєнних злочинів російських військ.

Про це повідомляє Sky News.

Фінансову допомогу отримає Офіс генпрокурора для розслідування вбивств і сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими.

Гроші будуть надані в рамках підтримки Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

  • У травні Європейський Союз, США та Британія оголосили про створення Консультативної групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини.
  • Екссуддя Трибуналу для колишньої Югославії Володимир Василенко вважає, що Україні необхідно ратифікувати Римський статут і стати повноправним членом Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності вище керівництво росії, але наразі розгляд української справи ще з 2014 року щодо воєнних злочинів «відклали в довгу шухляду».