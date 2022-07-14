Британія виділяє Україні $29,6 мільйона на розслідування воєнних злочинів росії

Уряд Великої Британії оголосив про пакет допомоги Україні на £2,5 мільйона фунтів стерлінгів ($29,6 млн) для розслідування воєнних злочинів російських військ.

Про це повідомляє Sky News.

Фінансову допомогу отримає Офіс генпрокурора для розслідування вбивств і сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими.

Гроші будуть надані в рамках підтримки Британії Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.