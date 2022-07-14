ФК «Шахтар» призначив нового головного тренера — Ігоря Йовічевіча

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив імʼя нового головного тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

Про це повідомляється на сайті клубу.

«Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії «Шахтаря», — зазначили там.

Йовічевіч розпочав футбольну кар’єру гравця в академії «Динамо» (Загреб) та молодіжній команді мадридського «Реала». Виступав за «Загреб», японський «Йокогама Ф. Марінос», бразильський «Гуарані» та інші клуби.

У тренерській карʼєрі він працював із львівськими «Карпатами», загребським «Динамо», а останнім його клубом був «Дніпро-1».