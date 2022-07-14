У США закликали росію припинити примусову депортацію та «фільтрацію» українців

У США закликали росію негайно звільнити всіх примусово депортованих українців із окупованих територій та припинити таку практику. Також там закликали припинити процес так званої «фільтрації».

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«За оцінками різних джерел, у тому числі російського уряду, російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, з їхніх будинків до росії часто в ізольовані регіони на Далекому Сході. Дії москви здаються навмисними, і їх одразу можна порівняти з російськими «фільтраційними» операціями в Чечні та інших регіонах», — пояснив він.

Блінкен нагадав, що незаконне переміщення та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення і є воєнним злочином. Він підкреслив, що росія обовʼязково понесе відповідальність за це.