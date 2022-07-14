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Окупанти втратили за добу ще 300 військових, 18 танків і 2 літаки

Автор:
Костя Андрейковець
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За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 13 липня, росіяни втратили вбитими близько 300 окупантів, 18 танків, 20 броньованих машин і 16 одиниць автотехніки, артилерійську систему, три безпілотники і два літаки.

Загальні втрати такі:

  • 37 870 осіб ліквідовано;
  • 1 667 танків;
  • 3 852 бойові броньовані машини;
  • 840 артилерійських систем;
  • 247 РСЗВ;
  • 109 засобів ППО;
  • 219 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 681 БПЛА;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 704 одиниці автотехніки та автоцистерн;
  • 67 одиниць спецтехніки.