Окупанти втратили за добу ще 300 військових, 18 танків і 2 літаки

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 13 липня, росіяни втратили вбитими близько 300 окупантів, 18 танків, 20 броньованих машин і 16 одиниць автотехніки, артилерійську систему, три безпілотники і два літаки.
Загальні втрати такі:
- 37 870 осіб ліквідовано;
- 1 667 танків;
- 3 852 бойові броньовані машини;
- 840 артилерійських систем;
- 247 РСЗВ;
- 109 засобів ППО;
- 219 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 681 БПЛА;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 704 одиниці автотехніки та автоцистерн;
- 67 одиниць спецтехніки.