Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили три спроби наступу росіян, але ті мають часткові успіхи в районі Авдіївки

Українські військові відбили спроби наступу окупантів на село Курулька на Словʼянському напрямку, а також на села Кодема і Вершина неподалік Бахмуту. Водночас росіяни мають частковий успіх у районі села Камʼянка неподалік Авдіївки.

Про це пише Генштаб ЗСУ у своєму Facebook.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін немає.

На Харківському напрямку противник обстрілював населені пункти Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку ворог намагався наступати в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Спроби наступу в напрямку Кодеми та Вершини ЗСУ відбили.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів ЗСУ.