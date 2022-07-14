ООН направить в Україну своїх експертів для розслідування сексуальних злочинів росіян під час війни

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен заявила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Фахівці ООН допомагатимуть прокурорам та слідчим і співпрацюватимуть із українцями.

За словами генпрокурора, українські правоохоронні органи розслідують сексуальні злочини росіян у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Венедіктова також зазначила, що її офіс разом із командою Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів розробляє «Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту».

Цей документ покликаний забезпечити реабілітацію постраждалих, запобігти повторній віктимізації та розробити ефективний механізм реагування на кожен випадок.