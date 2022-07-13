В окупованій Новій Каховці знову вибухи. Окупанти кажуть про удар по заводу «Сокіл»

В окупованій Новій Каховці знову лунають вибухи.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, який напередодні склав повноваження, заявив про «прильот» у мікрорайон Сокіл. При цьому він опублікував відео позавчорашнього удару по складу з боєприпасами, який помилково розповсюджували Telegram-канали.

Місцеві та регіональні канали поки публікують фото наслідків і повідомляють про пожежу.

Окупанти підтвердили факт удару. У російській адміністрації заявили, що оцінюють «ступінь пошкоджень», а пропагандистське агентство ТАСС пише про ракетний удар по району заводу «Сокіл».