У Південній Африці з музею вкрали боксерський пояс, який належав Нельсону Манделі

У передмісті південноафриканського Йоганнесбурга з музею вкрали чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради, який належав колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі.

Про це повідомляє Associated Press.

Він був одним із багатьох артефактів у Національному музеї Мандели — головному туристичному обʼєкті в місті.

Цей пояс Нельсону Манделі передав легенда американського боксу Шуґар Рей Леонард під час одного зі своїх візитів до Південної Африки.

Як колишній непрофесійний боксер Мандела дуже шанував цей пояс. Артефакт був виставлений на видному місці в музеї — будинку, де колись жив президент ПАР, у передмісті Йоганнесбурга Соуето.

У поліцію про крадіжку повідомили 1 липня. За даними правоохоронців, злодії увірвалися до музею і вкрали пояс. Жодного підозрюваного ще не заарештували, і поліція звернулася до громадськості із проханням повідомити будь-яку інформацію, повʼязану з цією крадіжкою.