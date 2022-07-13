BMW зробила підігрів сидінь платним. Скільки коштує функція?

BMW запровадила передплату на підігрів сидінь — вона коштуватиме $18 на місяць.

Про це повідомляє The Verge.

Щомісячна передплата на підігрів передніх сидінь автівки BMW коштує приблизно $18. Є можливість купити функцію на рік за $180, на три роки — за $300. За необмежений доступ доведеться заплатити $415.

Достеменно невідомо, коли саме й у яких країнах BMW почала пропонувати передплату на цю функцію, але цього тижня кілька торгових точок повідомили про її запуск у Південній Кореї.

Починаючи з 2020 року ВMW поволі впроваджує передплату на функції, нині підігрів сидінь можна купити в цифрових магазинах BMW у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Південній Африці.

У цифровому магазині компанії у Британії BMW також пропонує купити підігрів кермових коліс — від $12 на місяць. Можливість записувати відео з камер автомобіля коштуватиме $235 за необмежене використання, а за «Спортивний пакет IconicSounds», що дозволяє відтворювати звуки двигуна в автомобілі, пропонують заплатити $117.