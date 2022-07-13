Херсонська ОВА: Росіяни будують лінію оборони біля Антонівського моста через Дніпро

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські війська готують лінію оборони біля Антонівського моста через Дніпро. Він розташований між Херсоном та Олешками.

Про це пише Херсонська ОВА у своєму Facebook.

«Окупанти активізувалися у самому Херсоні. У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту», — зазначили там.

Крім цього, у відомстві розповіли, що окупанти змушують освітян співпрацювати з ними. Вони збирають вчителів для проходження «перепідготовки» в анексованому Криму. Однак багато працівників цієї сфери відмовляються співпрацювати, а самі росіяни анонсують відкриття менше 20% навчальних закладів області.