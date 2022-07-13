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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни провалили атаки на всіх напрямках

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 13 липня.

  • ЗСУ відбили штурм в напрямку Дементіївки (Харківська область). Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.
  • Також ЗСУ відбили штурм росіян у напрямках Іванівки і Долини (Слов’янський напрямок).
  • Ворог провалив штурм в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини (Бахмутський напрямок). Окупанти відійшли з втратами.
  • Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог провалив.
  • По всій лінії фронту противник веде обстріли.
  • В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів стоять чотири носії високоточної зброї.