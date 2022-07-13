Премʼєр Шрі-Ланки оголосив у країні надзвичайний стан. На вулицях посилилися заворушення

Премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі масштабних протестів і сутичок із поліцією оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану. Речник голови уряду заявив, що зібрав комітет «відновлення закону та порядку».
Про це повідомляє Al Jazeera.
У країні, особливо у столиці Коломбо, посилились протести та сутички після того, як громадськість дізналася про втечу президента Готабая Раджапакси на Мальдіви.
Силовики намагаються розігнати людей та звільнити від мітингарів захоплену президентську резиденцію. Водночас деякі експерти кажуть, що премʼєр не може вводити надзвичайний стан, оскільки не призначено виконувача обовʼязків президента. Офіс премʼєра підтвердив, що на момент оголошення НС не отримав заяву про відставку президента Раджапакси.
Протестувальники тим часом вимагають відставки уряду. Сьогодні вони захопили студію національного телебачення та увірвалися в офіс премʼєр-міністра в Коломбо. Там людей зустріли силовики з водометами та сльозогінним газом.
- У Шрі-Ланці відбувається наймасштабніша з 1948 року фінансова криза. Валютні резерви країни впали до рекордно низького рівня, у квітні Шрі-Ланка оголосила дефолт. Влада призупинила роботу шкіл і обмежила продаж пального. У кількох великих містах, зокрема в Коломбо, сотні людей годинами стоять у чергах за пальним. Через це відбуваються сутички з поліцією та військовими.
- 6 липня премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе заявив, що його країна — банкрут.
- 9 липня в найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо протестувальники захопили резиденцію президента та вимагають його відставки.