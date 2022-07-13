ВМС України: Росія утримує 4 носії «Калібрів» у Чорному морі та 5 — у Середземному

Російські війська продовжують утримувати в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет «Калібр» із залпом у 24 ракети.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ і додають, що в акваторії Середземного моря перебувають 5 носіїв ракет «Калібр».

Окупант також продовжує здійснювати контроль морських комунікацій шістьма кораблями та катерами в Азовському морі».

За останню добу через Керч-Єнікальську протоку в інтересах росії незаконно пройшли 45 цивільних суден.

«За добу на користь росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 20 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.

ВМУ наголошують, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS).

«Це є порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі», — зазначили морські сили.