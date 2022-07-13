У Франції горить 600 гектарів лісу. Вітер ускладнює гасіння пожежі

На південному сході Франції вирують масштабні лісові пожежі, наразі там горять понад 600 гектарів рослинності. Вогонь поширюється в секторі Бордезак, на півночі Гарда.

Як зазначає France Bleu, влада проводить евакуацію людей.

За словами пожежників, вогонь вільно розповсюджувався серед густої рослинності, а вітер, який дме з півдня на південний схід змінює напрямок нових пожеж.

«Ця пожежа, на жаль, спалить багато гектарів рослинності, оскільки вона перебуває в надзвичайно несприятливому розвитку», — пояснив черговий офіцер пожежників Гарда.

На місці працюють понад 80 вогнеборців, 30 штурмовиків, а також мобілізований водний бомбардувальник типу Dash.