За 140 днів війни ЗСУ знищили понад 37,5 тисячі російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 140 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 37 570 осіб, а також:
- 1 649 танків;
- 3 832 бойові броньовані машини;
- 839 артилерійських систем;
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 109 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 678 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 704 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 67 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.