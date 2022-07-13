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За 140 днів війни ЗСУ знищили понад 37,5 тисячі російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 140 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 37 570 осіб, а також:

  • 1 649 танків;
  • 3 832 бойові броньовані машини;
  • 839 артилерійських систем;
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 109 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 678 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 704 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 67 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.