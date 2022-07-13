Інститут вивчення війни вказав на невдалі спроби окупантів атакувати позиції ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська, також вони вважають невдалими штурми на північ від Харкова.
За їхніми даними, російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення, але при цьому не припиняють бомбардувань.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні;
- російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська;
- загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмуту й Авдіївки;
- російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова;
- окупанти, ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі;
- українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.