Інститут вивчення війни вказав на невдалі спроби окупантів атакувати позиції ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська, також вони вважають невдалими штурми на північ від Харкова.

За їхніми даними, російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення, але при цьому не припиняють бомбардувань.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними.