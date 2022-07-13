ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов’янському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Українські захисники успішно відбили штурм окупантів на Слов’янському напрямку поблизу населених пунктів Довгеньке та Долина.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках білорусь провела ротацію особового складу і техніки, також у них наявні труднощі з посиленням охорони білорусько-українського кордону.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на обороні. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження штурму для створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.