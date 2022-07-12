В Івано-Франківську уродженка росії отримала 5 років тюрми за звеличування Леніна і Сталіна

В Івано-Франківську суд дав 5 років увʼязнення жінці за пропаганду тоталітарного режиму (ч. 1, 2 ст. 436-1 КК) і звеличування Леніна та Сталіна.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що уроженка росії, яка у 2015 році отримала громадянство України, із 2019 року у соцмережі «Вконтакте» систематично розповсюджувала комуністичні матеріали та популяризувала ідеї відродження СРСР. Крім того, вона виправдовувала злочинний тоталітарний режим, звеличувала Леніна та Сталіна, а також пропагувала їхні ідеї.

Протиправну діяльність жінки викрило обласне управління СБУ.