Європейське космічне агентство припинило співпрацю з «Роскосмосом» у проєктах щодо Марсу

Європейське космічне агентство (ESA) припиняє співпрацю з «Роскосмосом» у проєктах із вивчення Марсу.

Голова агентства Йозеф Ашбахер заявив, що це рішення рада директорів ухвалила у звʼязку із санкціями проти росії.

В ESA пішли на це через вторгнення військ рф в Україну. «Роскосмос» більше не матиме стосунку до місій ExoMars Rover. 20 липня ESA повідомить інформацію про подальші дії в цих проєктах з іншими партнерами.