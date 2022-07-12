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Ситуація на фронті 12 липня: ЗСУ відбивають спроби наступу росіян на Сіверськ і Словʼянськ, а також на півночі від Харкова — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Інтенсивність подій на фронті за останні кілька днів значно знизилася. Російські війська намагаються наступати на Словʼянськ та Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно. Також вони пробують штурмувати позиції ЗСУ на північ від Харкова.

Ситуацію на фронті 12 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків.
  • На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону.
  • Протягом кількох днів російські війська намагаються захопити Дементіївку, але безуспішно.
  • Також Генштаб ЗСУ звітував про спроби окупантів наступати з села Мале Веселе, на південь від Веселого. Це означає, що російські війська повністю взяли Веселе і сусіднє Мале Веселе під свій контроль.

«Бабель»

Донбас

  • На Слов’янському напрямку росіяни майже повністю захопили Богородичне.
  • Щодня окупанти намагаються наступати вздовж траси М03 на Краснопілля та Долину, але їхні спроби відбивають ЗСУ.
  • Російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало.
  • Неподалік Сіверська тривають бої за Григорівку та Верхньокам’янське.
  • Росіяни спробували наступати зі Спірного у бік села Івано-Дар’ївка в напрямку на Сіверськ, але українські військові відбили штурм.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.

«Бабель»

Херсонщина

  • У Херсонській області продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту.
  • Українські військові підтвердили звільнення села Іванівка.

«Бабель»