Ситуація на фронті 12 липня: ЗСУ відбивають спроби наступу росіян на Сіверськ і Словʼянськ, а також на півночі від Харкова — на мапах «Бабеля»

Інтенсивність подій на фронті за останні кілька днів значно знизилася. Російські війська намагаються наступати на Словʼянськ та Сіверськ у Донецькій області, але безуспішно. Також вони пробують штурмувати позиції ЗСУ на північ від Харкова.
Ситуацію на фронті 12 липня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема і Харків.
- На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ до держкордону.
- Протягом кількох днів російські війська намагаються захопити Дементіївку, але безуспішно.
- Також Генштаб ЗСУ звітував про спроби окупантів наступати з села Мале Веселе, на південь від Веселого. Це означає, що російські війська повністю взяли Веселе і сусіднє Мале Веселе під свій контроль.
Донбас
- На Слов’янському напрямку росіяни майже повністю захопили Богородичне.
- Щодня окупанти намагаються наступати вздовж траси М03 на Краснопілля та Долину, але їхні спроби відбивають ЗСУ.
- Російські війська намагаються розвивати наступ з боку Довгенького, але теж невдало.
- Неподалік Сіверська тривають бої за Григорівку та Верхньокам’янське.
- Росіяни спробували наступати зі Спірного у бік села Івано-Дар’ївка в напрямку на Сіверськ, але українські військові відбили штурм.
Південь
- На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.
Херсонщина
- У Херсонській області продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту.
- Українські військові підтвердили звільнення села Іванівка.