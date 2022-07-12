Україна стала членом програми взаємосумісності НАТО. Що це значить?

За словами міністра, Україна має потужний ІТ-потенціал, про що говорить система ситуаційної обізнаності «Дельта», яку враховували при наданні Україні членства. Ця система супроводжує українських бійців на полі бою, сповіщаючи про розташування сил противника та супутні небезпеки.

Відтепер Україна у ролі асоційованого члена МІР має право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

Україна за результатами голосування прийнята до програми взаємосумісності (MIP) НАТО, яка реалізує технологічне співробітництво армій держав-членів Альянсу.

«Для України надання статусу члена МІР — це знакове рішення. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі», — наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР.