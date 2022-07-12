Україна отримала від уряду США $1,7 млрд на заробітні плати медикам

Український бюджет отримав від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку безповоротний грант на $1,7 мільярда. Ці кошти спрямують на заробітні плати медикам.

Про це повідомили пресслужби Міністерства охорони здоров’я.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, ця підтримка дозволить забезпечити лікарні коштами, які необхідні для реалізації програми медичних гарантій, зокрема виплат заробітних плат.

У МОЗ також нагадали, що загалом від початку року медичним закладам перерахували 74 мільярди гривень за Програмою медичних гарантій.