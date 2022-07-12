За візами на вʼїзд до України звернулися десятеро росіян. Але за 10 днів отримати їх не вийде

Станом на 11 липня за візами на вʼїзд в Україну звернулися десятеро росіян. Шестеро з них подали запит на короткострокові візи, ще четверо громадян рф захотіли воззʼєднатися з родинами.

Про це «Суспільному» розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, за перший тиждень серед росіян не було жодного охочого приїхати до України. А от за другий тиждень подали 10 анкет. Усі документи відправлені з-за меж росії, адже в рф податися на візу не можна — відповідні центри ще не запрацювали. Люди надсилали документи з Німеччини, Польщі, Киргизстану й Угорщини.

«За другий тиждень зʼявилося десять візових анкет. Станом на 11 липня десять громадян росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз — це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи — на воззʼєднання з родиною», — сказав Ніколенко.

Речник МЗС також повідомив, що розглядати документи та виносити рішення щодо надання віз будуть довше 10 днів, а скільки точно займе цей процес — наразі невідомо.

«Якщо брати стандартну візову процедуру, це 10 днів. Але враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш ретельна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим за 10 днів. Ми розуміємо, що рішення про візовий режим покликане гарантувати нашу національну безпеку, тому до аплікантів буде застосовано посилену перевірку, щоб у розгляді інформації, яку подають громадяни росії, могли взяти участь також інші компетентні органи України, аби точно перевірити, що людина не становить загрози нашій безпеці», — зазначив дипломат.