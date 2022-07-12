З Херсонщини виїхало близько половини населення

У Херсонській області зараз залишається близько половини населення.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
«Ми маємо різну статистику насправді. Те, що підтверджено, це статистика осіб, які зареєструвалися як ВПО [внутрішньо переміщені особи]. Але сьогодні ми розуміємо, що не всі люди реєструються, тому приблизно 50% населення залишаються сьогодні на Херсонщині», — сказав він.
Юрій Соболевський додав, що зараз існує єдиний, якщо не брати до уваги Крим, шлях евакуації з Херсонщини — через Василівку Запорізької області.
Також він нагадав, що жодного безпечного гуманітарного коридору з регіону не було.
- 8 липня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, якомога швидше евакуюватися всіма можливими способами. За її словами, це треба зробити, щоб Збройні сили України могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.