У Маріуполі вперше показали відео, як відбувається фільтрація місцевих російськими окупантами

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, як росіяни проводять фільтрацію місцевих. Окупанти змушують чоловіків роздягатися і шукають татуювання.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Як проходила фільтрація та перевірка людей в Маріуполі — найчастіше запитання, що ми чуємо від міжнародних журналістів. Уперше оприлюднюємо кадри, як це відбувалось на початку окупації в Маріуполі. Приниження, знущання та страх окупантів», — зазначив Андрющенко.

Він також пояснив, що обличчя окупанта заблюрило джерело, яке передало це відео.