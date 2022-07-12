Рада ЄС виділила Україні мільярд євро макрофінансової допомоги

Рада Євросоюзу затвердила рішення виділити Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі €1 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

«Разом з екстреною макрофінансовою допомогою на 1,2 млрд євро, наданою раніше у цьому році, загальна макрофінансова підтримка ЄС для України з початку (повномасштабної) війни тепер досягає 2,2 млрд євро і очікувано зросте у наступні місяці», — повідомила пресслужба.

Там додали, що виділення коштів забезпечить Україні необхідні ресурси для покриття нагальних потреб і забезпечення роботи критичної інфраструктури. Кошти надаються як позика на пільгових умовах, сума може бути розділена на кілька траншів. Виплати почнуться після підписання меморандуму з українською стороною, що буде включати механізми прозорості та звітування про використання коштів.