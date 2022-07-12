Уряд Литви погодив виділення Україні €10 мільйонів на відновлення інфраструктури

Литовський уряд погодив виділення Україні €10 мільйонів. Ці кошти підуть на негайне відновлення критичної інфраструктури.

Про це пише Euractiv.

Там зазначають, що така допомога необхідна для прискорення відновлення України, оскільки багато українців вже повертаються або хочуть повертатися додому.

«Ця урядова допомога — кошти для критично важливої інфраструктури, базових потреб та основних послуг. Українці переможуть, бо правда та рішучість захищати та будувати — на їхньому боці, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора», — сказала премʼєр-міністр Інгріда Шимоніте.

Цю грошову допомогу литовці перекажуть на рахунки Нацбанку України.