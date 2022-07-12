На Фарерських островах видали черговий дозвіл на полювання дельфінів — на 500 тварин. Правозахисники проти

На Фарерських островах після скандалу все одно видали щорічний дозвіл на полювання дельфінів. Цього разу на 500 тварин.

Про це пише CNN.

Полювання на дельфінів відбувається під час полювання на китів, яке стало традицією для жителів островів. Правозахисники критикують спосіб убивства тварин шляхом розрізів на шиї та перерізання сонної артерії, однак влада продовжує називати китів та дельфінів «цінною їжею» для місцевих жителів.

«Мʼясо від кожного полювання на китів є великою кількістю цінної їжі, яка безкоштовно роздається в місцевих спільнотах, де відбувається полювання на китів. Мʼясо 1 400 дельфінів [...] також було роздано учасникам полювання та місцевій спільноті», — казали в уряді Фарерських островів минулого року.

Минулого року на Фарерах стався скандал у звʼязку з таким полюванням. Адже тоді група мисливців загнала та вбила групу з понад 1 400 дельфінів, що значно перевищувало квоту. Самі вони заявляли, що думали, що дельфінів лише 200. Через це у країні багато хто засудив такі дозволи, а уряд закликали припинити полювання на дельфінів.