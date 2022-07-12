Bloomberg: ЄС планує найближчим часом представити сьомий пакет санкцій проти росії

У Європейському Союзі планують найближчим часом презентувати черговий пакет санкцій проти росії за війну в Україні. Він стане вже сьомим з 24 лютого.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що очікувати серйозних обмежень там не варто. Наразі у ЄС розглядають введення заборони на придбання російського золота, а також перевірку всіх попередніх санкцій і виправлення лазівок для їхнього порушення.

Крім цього, у ЄС планують розширити персональний перелік санкцій проти людей та компаній.

Також у Європі обговорюють механізми обмеження ціни на російську нафту, але навряд чи країни — члени ЄС досягнуть консенсусу. Деякі країни також пропонували почати вводити санкції проти російського газу, але це поки не має підтримки більшості країн у Євросоюзі.