Війська рф за добу втратили близько 70 військових та чотири танки

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 липня:
- 37 470 військових (+70 за добу);
- 1 649 танків (+4);
- 3 829 бойових броньованих машин (+1);
- 838 артилерійських систем;
- 247 ракетних систем залпового вогню;
- 109 засобів протиповітряної оборони;
- 217 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 676 безпілотників;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів /катерів;
- 2 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.