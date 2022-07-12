Новини

Війська рф за добу втратили близько 70 військових та чотири танки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 12 липня:

  • 37 470 військових (+70 за добу);
  • 1 649 танків (+4);
  • 3 829 бойових броньованих машин (+1);
  • 838 артилерійських систем;
  • 247 ракетних систем залпового вогню;
  • 109 засобів протиповітряної оборони;
  • 217 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 676 безпілотників;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів /катерів;
  • 2 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.