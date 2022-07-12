Ранкове зведення Генштабу: Українські війська відбили спроби наступу росіян на північ від Харкова та на Словʼянськ

Українські війська відбили спробу штурму росіянами села Дементіївка на північ від Харкова. Також окупанти спробували просунутися у напрямку на Словʼянськ — але теж невдало.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Харківському напрямку ворог обстрілював населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурм з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад.

Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії українські позиції.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України.