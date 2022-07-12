Що у світі писали про війну в Україні 11 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Оглядач The Washington Post Макс Бут пише, що необхідно зменшити тривалість війни в Україні, а не продовжувати готуватися до затяжного конфлікту. Бут вважає, що прийняття наративу про «вічну війну» небезпечне, оскільки воно усуває необхідність скоротити конфлікт, допомагаючи Україні перемогти. Українська економіка цьогоріч зменшиться на 45%, тоді як рф, попри західні санкції, у цьому році може отримати більше доходів від нафти та газу, ніж минулого. Тривала війна буде на користь лише росії, переконаний Бут, і висловлює стурбованість повідомленнями з Білого дому про те, що «стратегічні цілі» США в Україні вже ось-ось буде досягнуто. Для розвіювання цієї ілюзії він пропонує уявити, що 20% території Сполучених Штатів окуповані, включаючи цілі штати Каліфорнія, Флорида, Іллінойс, Нью-Йорк, Мічиган і Техас. Автор вважає, що США та інші союзники повинні взяти на себе зобов’язання надати більш широку підтримку. Хоча Україні не бракує новобранців, щоб відбити наступ росії, їй потрібна зброя. «Нашою метою не повинно бути запобігання поразки України. Наша мета ― забезпечити українську перемогу», ― наголошує Бут.

«Милі песики, Боно і реклама: PR-стратегії України для залучення підтримки у світі» — це назва нещодавнього відеосюжету на The Wall Street Journal, у якому йдеться про українську PR-кампанію в умовах війни, спрямовану на підвищення обізнаності та залучення фінансування з усього світу. Роль президента Зеленського в цій кампанії важко переоцінити, оскільки за три місяці він віртуально відвідав близько 40 заходів, презентуючи себе наче героя «Давида проти Голіафа». Основна мета Зеленського полягає в тому, щоб утримати увагу Заходу, щоб українська війна просто не зникла з радарів світових лідерів і населення. Україна також використовує «силу знаменитостей», зокрема Боно, який виступав на платформі київського метро. Іншим важливим інструментом сучасної української пропаганди є соціальні мережі, в яких українська влада використовує гумор, мистецтво та меми, щоб залучити молоду аудиторію. Також українці часто викладають фотографії тварин на полі бою, щоб додати чутливості образу українського воїна. WSJ згадує Патрона, собаку-символа, який не тільки милий на вигляд, але й надсилає потужне повідомлення про необхідність отримати достатньо зброї. Українська кампанія також має на меті підняти моральний дух місцевих громадян. Для цього Україна застосовує креативні інструменти, такі як виготовлення марок із російським кораблем та організовує виставки спаленої російської техніки в центрі міста.

ЄС потребує спільного плану, щоб впоратися з потенційним відключенням газу, пише The Economist. Оскільки росія скорочує поставки газу в Європу у відповідь на підтримку України, очікується, що рахунки за електроенергію в таких країнах, як Німеччина, різко зростуть, йдеться в аналізі. Нещодавно Німеччина успішно вмовила Канаду, попри санкції, повернути рф турбіну газопроводу «Північний потік ― 1». Видання цитує Джонатана Стерна з аналітичного центру Оксфордського інституту енергетичних досліджень, який вважає, що пан путін у захваті від таких суперечок Заходу, через що санкції виглядають контрпродуктивними. Підвищення цін на газ створить проблеми для приватних домогосподарств та компаній, і навіть може спровокувати фінансовий крах, ідеться в матеріалі. Європа має відповісти на шантаж путіна, і наразі відповідні заходи ЄС базуються на чотирьох стовпах: збільшення обсягів зберігання газу, диверсифікація джерел енергії, заохочення скорочення попиту та нормування газових витрат. The Economist аналізує кожен із цих вимірів, дійшовши висновку, що всі їх буде складно розвивати та підтримувати, і багато що залежить від того, чи зможуть країни ЄС подолати спокусу протекціонізму та державного втручання.