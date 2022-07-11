Членкиня Конгресу Вікторія Спартц пояснила претензії до України. Їх багато, а деякі вкрай дивні

Членкиня Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка раніше просила «вирішити проблему» керівника Офісу президента Андрія Єрмака , пояснила свої претензії до України. В основному вони стосувались механізму контролю над американською допомогою, яку отримує Україна для війни з рф.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Європейській правді».

Спартц заявила, що українська сторона відхилила її пропозицію щодо механізму контролю над допомогою. Вона кілька разів згадувала про систему нагляду, але не сказала, якою вона має бути. Вона заявила, що «зустрічалася майже з кожним керівником адміністрації і парламенту» України, щоб викласти пропозиції, «але ваша сторона [Київ] з цим не погодилася».

«Для мене важливо, щоб те, що ми постачаємо для вас, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували [...]. Я не буду висвітлювати деталі, бо якщо я це скажу, то росія таку пропаганду проведе, що у вас будуть проблеми», — зазначила Спартц, додавши, у обох палатах Конгресу одностайні питання до України щодо механізму розподілу коштів наданих Україні.

Спартц заявила, що Україна має проблеми, які влада не хоче вирішувати. «Я вам скажу, що проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами [США] домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти», — додала вона.

Щодо голови Офісу президента Єрмака Спартц сказала, його прізвище виринало у контексті невирішення українських проблем, зокрема щодо непризначення спеціалізованого антикорупційного прокурора. Щодо цього питання у негативному ключі згадувався заступник Єрмака Олег Татаров, який можливо контролює членів комісії від Верховної Ради, яких звинувачують у затягуванні конкурсу керівника САП.

«Ми витрачаємо мільярди доларів. В Україні були створені антикорупційні інституції, і нас турбує, коли ми бачимо, що ці інституції не можуть працювати. Мені кажуть, що це через Єрмака і людей, яких він ставить на посади. Я не знаю, чи це так, але президент Байден, коли він витрачає кошти в Україні, повинен звітувати Конгресу за це. Якщо ми не маємо можливості робити аудит, якщо ми не знаємо, що відбувається з нашою безпековою підтримкою, тобто зброєю, щойно вона перетнула кордон! А ми не знаємо, що з нею у вас відбувається, тому що у нас немає людей в Україні. Вона [зброя] може бути в Сирії, вона може опинитися в росії», — пояснила конгресвумен.

На запитання щодо натяків Спартц про зв1язки Єрмака з росією вона відповіла: «Всі знають, але всі [західні політики] розмовляють [з Єрмаком]. Це питання, яке у всіх є, але ніхто не хоче його вирішувати».

Окремо Спартц заявила, що Україна не готується до війни, а її громадяни живуть наче її немає.

«Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової! І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак — то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема, тому що війна пішла на Схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати», — сказала вона.

Також Спартц завила, що за її даними за «вказівкою Офісу президента у міст забрали місцеві бюджети», які нібито могли піти на локальну оборону.

Журналісти заперечили їй, зазначивши що це не правда і обороною міст займаються ЗСУ, а не місцева влада. У відповідь Спартц сказала: «Все одно, всі повинні допомагати, робити окопи. Але це ваше рішення».

Спартц розкритикувала і президента Джо Байдена, заявивши, що він не є чесним перед Конгресом і там начебто не бачили його стратегії щодо України. За її словами, Конгрес на «двопартійному рівні розчарований через це».

На запитання чи був відкритий лист до Байдена її особистою ініціативою і чи підтримує його група республіканців, Спартц чіткої відповіді не надала.

«І я буду чесно говорити, що те, що зараз у вас відбувається, пов’язане з тим, що ви не вирішуєте деякі проблеми. Я можу нічого не казати, ми будемо і далі грати в ці ігри, давати вам 5-10 одиниць артилерії, які вам не допоможуть. Але вже досить грати в політику», — заявила конгресвумен.