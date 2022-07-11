Нідерланди постачатимуть Україні важке озброєння

Нідерланди нададуть Україні важке озброєння, зокрема броньовані машини та самохідні гаубиці для підсилення ЗСУ у боротьбі з росією.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Марк Рютте під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 11 липня.

«Нам варто підтримувати Україну складним сучасним типом озброєння. Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали Україні важким озброєнням. Наша країна надаватиме важке озброєння, панцирники та самохідні гаубиці», — сказав Рютте.

За його словами, Нідерланди підтримуватимуть Україну будь-якими можливими способами і зараз, і надалі, закликав продовжувати тиск на росію і зробити так, щоб винні у воєнних злочинах на українській території були покарані.

«Путінське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть, і я дуже вражений тим, що сьогодні побачив, хоча не міг навіть уявити, якого масштабу були страждання, коли там перебували окупанти», — додав Рютте.