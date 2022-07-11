Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ росії у напрямках Краснопілля та Марʼїнки

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 11 липня. Наразі ситуація така:
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку російські війська перебувають у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Звідти росіяни обстріляли з артилерії райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку росія намагається утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку та не допустити просування ЗСУ до держкордону. Війська рф обстрілювали зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянку, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівку, Золочів, Черкаські Тишки, Перемогу, Питомник та Руську Лозову. Ворог вдарив з вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки.
- На Слов’янському напрямку росіяни обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії Дібрівне, Мазанівку, Богородичне, Адамівку, Курульку, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївку. Армія рф вдарила з авіації поблизу Богородичного. У напрямку Краснопілля ЗСУ відбили черговий штурм рф.
- На Краматорському напрямку активних дій росія не вела. Армія рф обстріляла із ствольної артилерії Сіверськ, Закітне, Серебрянку, Григорівку, Білогорівку, Верхньокам’янське, Спірне, Званівку, Виїмку та Івано-Дар’ївку. Росіяни гатили з авіації неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледару, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії різних калібрів Авдіївку, Карлівку, Невельське, Мар’їнку, Срібне, Новомихайлівку, Володимирівку, Павлівку, Вугледар, Перебудову, Велику Новосілку, Времівку, Новосілку, Білогір’я, Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Жереб’янку та Кам’янське. Вдарив з авіації поблизу Шевченка та Золотої Ниви. ЗСУ відбили наступ у напрямку Мар’їнки.
- На Південнобузькому напрямку росія намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу українських військових. Війська рф обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар’єрного, Білої Криниці, Зеленого Гаю, Калинівки, Білогірки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Партизанського, Благодатного, Котляревого, Шевченкового, Зорі, Посад-Покровського, Українки та Прибузького.
- В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів перебувають два носії високоточної зброї рф з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».
- У російських окупаційних військах все частіше фіксують випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.