«Це прецедент». Міністр інформполітики прокоментував рішення Ахметова віддати державі медіабізнес

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медіабізнесу.

«Це серйозна новина, бо «Медіа Група Україна» — одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. Унаслідку це позначиться на ринку, який і без того просів за час війни. Дізнаємось більше інформації — тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», — сказав він в ефірі національного телемарафону.