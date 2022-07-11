путін спростив видачу паспортів росії всім громадянам України

Президент росії путін підписав указ про спрощення видачі паспортів рф громадянам України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше такий спрощений порядок путін затверджував для українських громадян, які живуть у самопроголошених «днр» та «лнр», а також у Запорізькій та Херсонській областях.