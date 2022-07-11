путін спростив видачу паспортів росії всім громадянам України

Президент росії путін підписав указ про спрощення видачі паспортів рф громадянам України.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Раніше такий спрощений порядок путін затверджував для українських громадян, які живуть у самопроголошених «днр» та «лнр», а також у Запорізькій та Херсонській областях.
- 30 травня путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України, зокрема і з територій, контрольованих «днр» і «лнр». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки.
- До цього путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованих територій Запорізької та Херсонської областей України.