Банк «Альфа-Банк» в Україні вирішив змінити назву на «Сенс Банк». Цю інформацію вже передали до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Про це пише FinClub.

«Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство «Сенс Банк», — йдеться в листі установи.

Англійською банк буде називатися Joint Stock Company Sense Bank. Що стосується банківського додатка, то там нічого не зміниться — він вже давно називається Sense SuperApp.

Альфа-Банк входив до групи «Альфа», власниками якої є російські олігархи Герман Хан, Михайло Фрідман та Олексій Кузьмичов, проти яких були введені санкції Заходу. Після санкцій НБУ відсторонив їх від управління банком та призначив незалежним довіреним їх представником болгарського економіста та колишнього державного діяча Сімеона Дянкова.