У ЗСУ показали відео зі звільненого села Іванівка на Херсонщині

Українські військові остаточно закріпилися у селі Іванівка Херсонської області. Раніше Генштаб ЗСУ звітував, що під натиском росіяни були змушені покинути населений пункт.

Відео з Іванівки опублікували на сторінці 60 бригади у Facebook.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», — зазначили там.

Наразі військові налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.