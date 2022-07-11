Війська рф за добу втратили близько 100 військових та вертоліт

Орієнтовні втрати ворога у війні з Україною станом на 11 липня:
- 37 400 особового складу (+100 за добу);
- 1 645 танків (+4);
- 3 828 бойових броньованих машин (+5);
- 838 артилерійських систем (+4);
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 109 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 188 вертольотів (+1);
- 676 безпілотників;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів / катерів;
- 2 696 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.