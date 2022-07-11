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Війська рф за добу втратили близько 100 військових та вертоліт

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати ворога у війні з Україною станом на 11 липня:

  • 37 400 особового складу (+100 за добу);
  • 1 645 танків (+4);
  • 3 828 бойових броньованих машин (+5);
  • 838 артилерійських систем (+4);
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 109 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 188 вертольотів (+1);
  • 676 безпілотників;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів / катерів;
  • 2 696 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.