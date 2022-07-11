Ранкове зведення Генштабу: Українські військові відбили спроби штурмів росіян у напрямку на Словʼянськ та у Марʼїнці

Українські військові відбили дві спроби наступу росіян на фронті — на село Краснопілля у напрямку на Словʼянськ, а також на Марʼїнку біля Донецька.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається.

На Слобожанському напрямку підрозділи росіян продовжують утримувати зайняті рубежі на Харківському напрямку та намагаються не допустити просування ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни відбили.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде бойові дії для покращення тактичного положення.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледару, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.

На Південнобузькому напрямку армія рф зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів ЗСУ.