Українські військові на Херсонщині вдарили по командному пункту росгвардії та знищили два склади боєприпасів

Українські військові протягом минулої доби, 10 липня, завдали удару по двох російських командних пунктах на півдні України. Також вони знищили два склади боєприпасів армії рф.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у своєму Facebook.

«Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації — парою штурмовиків — завдано удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували», — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що підтверджені втрати росіян становлять 38 людей убитими та 10 одиниць техніки, серед яких 4 гаубиці «Мста-Б», один зенітно-ракетний комплекс та 5 автомобілів.