За добу під російським вогнем опинилися 7 міст, сіл на селищ Донеччини. У Сіверську двоє людей загинули

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував зведення про ситуацію в області станом на вечір 10 липня.

За його словами, найгарячіше було в Бахмутському районі.

Війська рф били ракетами по Нью-Йорку. Обстріл пошкодив крамницю та будинок. люди не постраждали.

Соледар побував під російським вогнем двічі — вночі та ввечері. За день у місті троє поранених. Через нічний обстріл згоріли будинок культури та адміністративна будівля. Ввечері обстріл рф пошкодив пʼятиповерхівку.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор. Один будинок ворожі снаряди зруйнували вщент, багато іншого житла пошкодили. Також часткових руйнувань зазнала багатоповерхівка. За добу російські обстріли вбили щонайменше двох людей.

Росіяни гатили з артилерії по Вугледару — поранили одну людину. Ще одна людина постраждала в Ласточкиному Очеретинської громади.

Також російські військові били з «Градів» по Черкаській громаді Донеччини. Люди не постраждали. А в Іллінівській громаді від артудару сталася пожежа на пшеничній ниві.

Павло Кириленко показав наслідки російських обстрілів Донецької області: