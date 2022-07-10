Голова ОВА Гайдай: Луганська область не окупована, росіяни застрягли у районі Білогорівки

ЗСУ стримують російські війська у районі Білогорівки на Луганщині. Область не окупована повністю.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, цьому сприяє, зокрема, робота українських артилеристів, які знищили за останні кілька днів велику кількість ворожих складів з артилерією.

«Логістика з підвезення боєприпасів у росіян на сьогоднішній день дуже погана. Зменшується як кількість атак, так і кількість обстрілів. А у них все взаємоповʼязане. Тому що вони без артилерії не можуть жодного метра пройти», — зазначив Гайдай.

Він запевнив, що усі заяви росіян, що Луганська область вже захоплена, і що вони почали повномасштабний наступ на Бахмут і Словʼянськ, наразі не відповідають дійсності.

Сергій Гайдай додав, що два дні тому у напрямку Білогорівки українські артилеристи знищили ще близько двох десятків російських танків.