Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ завдали росіянам втрат на Словʼянському напрямку, армія рф продовжує обстрілювати військових і цивільних

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 10 липня. Ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках без істотних змін.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівку, Олексіївку і Вовківку Сумської області та Сеньківку і Миколаївку Чернігівської області. У районах Вовківки та Волфиного також била штурмова та армійська авіація рф.
- На Харківському напрямку російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти на північ, схід та південь від нього. Гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії. Також били з авіації поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.
- На Слов’янському напрямку ворог обстрілював Долину, Дібровне, Мазанівку, Богородичне, Адамівку, Андріївку, Барвінкове, Вірнопілля, Велику Комишуваху, Краснопілля, Нову Дмитрівку, Хрестище, Новопавлівку, Нікополь, Червоне та Сулигівку. Неподалік Богородичного росіяни завдали авіаудару. ЗСУ зупинили російську розвідку боєм у напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстрілювала із ствольної та реактивної артилерії Курдюмівку, Луганське, Берестове, Виїмку, Івано-Дар’ївку, Шуми та Переїзне.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові обстрілюють лінію зіткнення, з обох боків тривають обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог ударив з авіації неподалік Авдіївки та Володимирівки. Росіяни штурмували у районі Новоселівки Другої, успіху не мали, відійшли.
- На Південнобузькому напрямку війська рф намагаються не дати українським захисникам просунутися вглиб тимчасово окупованої території.
- У морі росія утримує два носії високоточної зброї, які готові до завдання ракетних ударів по Україні.