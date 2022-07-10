«Вершина айсберга». ООН зафіксувала щонайменше 124 випадки сексуального насильства під час війни в Україні

Спецпредставниця Організації Обʼєднаних Націй з питань сексуального насильства в конфліктах Праміла Паттен повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зафіксовано вже 124 випадки сексуального насильства.

Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

За словами Паттен, наявні дані є «лише верхівкою айсберга» і не відображають масштабів сексуального насильства в контексті війни росії проти України. За її словами, факти сексуального насильства в умовах війни важко виявити та розслідувати.