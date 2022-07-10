У Херсоні пролунали вибухи. Радник голови ОВА повідомив про «приліт» у військову частину росіян

В окупованому Херсоні зранку пролунали вибухи. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про «приліт» у військову частину росіян.

«У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5:00, а потім знову, коли влучили о 10:00. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», — повідомив Хлань.

Херсонське видання «Мост», із посиланням на очевидців, також написало про вибухи і опублікувало декілька фото.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що постраждала частина росгвардії.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала система протиповітряної оборони.

Сьогодні вночі лунали вибухи і в окупованих Алчевську Луганської області та Шахтарську Донецької області. За попередньою інформацією, палали склади з боєприпасами.